Droga per uso personale, sto vivendo una situazione complicata Benevento. Obbligo di dimora - era ai domiciliari - per Angelo Fallarino, 54 anni

Dagli arresti domiciliari all'obbligo di dimora. E' la misura disposta dal gip Gelsomina Palmieri per Angelo Fallarino (avvocato Gerardo Giorgione), 54 anni, di Benevento, fermato dai carabinieri della locale Compagnia, che avevano rinvenuto 64 grammi di cocaina e 3 di hashish sull'armadio della camera da letto della sua abitazione

Questa mattina l'udienza di convalida, con Fallarino che ha rivendicato l'uso personale della droga, facendo riferimento anche alla complicata situazione in cui si trova, e sostenendo che i soldi di cui era stato trovato in possesso provenivano, come aiuti, dai suoi familiari.