Camion carico di rotoloni di paglia si ribalta, paura e ferito Incidente stradale tra Paduli e Buonalbergo, a pochi metri dalla statale 90 bis

È di un camionista ferito in modo lieve, per fortuna, il bilancio dell'incidente stradale registrato questo pomeriggio in via acqua sulfurea, traversa della statale 90 bis, tra i territori di Paduli e Buonalbergo. È qui che un camion che trasportava rotoloni di paglia si è ribaltato probabilmente durante una manovra di immissione sulla strada. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i sanitari del 118 dell'unità di rianimazione della croce rossa, i vigili del fuoco del comando provinciale. Tanto spavento e qualche ferita per l'autotrasportatore che è stato medicato. viabilità secondaria interrotta a causa del grosso mezzo ribaltato su parte della carreggiata.