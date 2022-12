Incidente in centro: investito un 55enne È accaduto stasera a Benevento lungo Viale Mellusi

Incidente in centro a Benevento. Un uomo è stato investito mentre era in strada.

È accaduto questa sera, lungo viale Mellusi. Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione l'uomo, un 55enne, sarebbe stato colpito di rimbalzo da una Fiat Panda che, ferma per consentirgli di attraversare, è stata tamponata da un'altra vettura. Necessario l'intervento dell'ambulanza per prestare all'uomo le cure necessarie e trasferirlo in ospedale per effettuare i controlli dopo il trauma.

Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi.