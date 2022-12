Colpito da un malore in Tribunale, l'ambulanza arriva dopo 25 minuti Benevento. E' accaduto questa mattina, in ospedale un 75enne

Sono trascorsi almeno venticinque minuti prima dell'arrivo dei soccorsi. Minuti interminabili, vissuti con il timore che degenerassero le condizioni delle persona che stava male. E' un 75enne di Benevento che questa mattina, mentre attendeva al primo piano del Tribunale la celebrazione di un processo, ha accusato un forte dolore al torace, probabilmente di natura cardiaca.

Cardiopatico, e reduce da un'operazione per un grave infarto a metà ottobre, il poverino si è prima seduto su una panca, evidentemente sofferente, poi, aiutato dai carabinieri, si è disteso sulla stessa. Qualcuno gli ha sistemato dietro la testa un libro, gli è stato dato un goccio d'acqua, mentre nel frattempo era già scattato l'allarme. Il problema era che a Benevento, in quel momento, non c'era un'ambulanza che potesse intervenire: l'unica disponibile è partita, su ordine della centrale del 118, da Ginestra degli Schiavoni.

E' iniziata l'attesa, scandita anche da ulteriori solleciti al numero d'emergenza, dal quale è poi giunta, grazie al cielo, la comunicazione che in città si era liberata un'ambulanza della Croce rossa. L'equipe dei soccorritori ha sottoposto alle prime cure il malcapitato, poi trasportato in ospedale sotto gli occhi delle tante persone presenti all'interno del palazzo di giustizia, molte delle quali hanno seguito con apprensione l'evoluzione della situazione.