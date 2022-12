Mastella "diffamato su facebook", condannato un 52enne Benevento. L'imputato era inizialmente accusato di minaccia aggravata al sindaco

Una multa da 500 euro ed un risarcimento di 600 euro in favore della parte civile. E' la condanna decisa dal giudice Sergio Pezza, che ha riqualificato l'iniziale accusa di minaccia aggravata in quella di diffamazione aggravata, per Attilio Carolla (avvocato Fabio Russo), un 52enne della città, chiamato in causa per il contenuto di un post nei confronti del sindaco Clemente Mastella.

Era il 17 gennaio del 2021 quando sul profilo fb dell'impuato era apparso un commento dedicato al primo cittadino, reduce dalla partecipazione alla trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3.

Secondo gli inquirenti, a Mastella era stato addebitato “il solito comportamento”, con riferimenti negativi alla cultura contadina. Era stato definito “mangia pane a tradimento sulle spalle dei cittadini”, poi la conclusione: “Devi fare la fine di Aldo Moro”.

Un messaggio che aveva indotto l'ex guardasigilli, parte civile con l'avvocato Mario Salerno, a presentare una querela, dando il via ad una indagine sfociata in un processo che si è concluso stamattina con la condanna di Carolla.