Patenti false, blitz a Napoli: tra gli arrestati c'è anche un beneventano Benevento. Ai domiciliari Ciro Barometro, 54 anni, arresto bis perchè non poteva stare a Napoli

C'è anche Ciro Barometro, 54 anni, di Benevento, tra le sette persone - nell'elenco figurano un medico in servizio all'Asl Napoli 1 Centro e un maresciallo dell'Aeronautica- colpite da una misura cautelare nell'inchiesta dei carabinieri e della Procura di Napoli Nord su un gruppo specializzato in patenti, carte d'identità e banconote contraffatte. Barometro è stato rintracciato a Napoli, dove non si sarebbe potuto trovare perchè sottoposto al divieto di dimora in Campania.

Al 54enne, difeso dall'avvocato Fabio Russo, è stata notificata l'ordinanza agli arresti domiciliari emessa dal Gip partenopeo, mentre la stessa misura è stata applicata a suo carico per la violazione del divieto. Quindici gli indagati complessivi per le ipotesi di reato, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione di patenti di guida e certificati medici abilitanti alla guida di veicoli a motore; concorso nella produzione di banconote contraffatte del valore di 50 euro (la cui diffusione è documentata in Italia, Spagna e Francia); detenzione di programmi, dati informatici e strumenti destinati alla contraffazione e all'alterazione di monete, valori di bollo e carta filigranata; fabbricazione di carte d'identità valide per l'espatrio.

Per la cronaca, Barometro era oggi imputato in un processo che è stato rinviato.