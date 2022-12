"Tranquillanti ad un'anziana per prendere chiavi cassetta di sicurezza e soldi" Benevento. Chiesto il processo per una 54enne accusata di lesioni gravissime, rapina e abbandono

Il pm Flavia Felaco ne ha chiesto il rinvio a giudizio per lesioni gravissime, rapina e abbandono di incapace. Sono le accuse contestate a Maria Elena Polese, 54 anni, chiamata in causa come badante di un'anziana e di un suo familiare.

Difesa dall'avvocato Matteo De Longis, la donna è finita al centro di una indagine, supportata anche dall'analisi delle cellule telefoniche, per la quale nello scorso aprile è stata sottoposta agli arresti domiciliari, ai quali si trova ancora.

I fatti risalgono al 23 settembre del 2019: secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, Polese, una delle tre persone che provvedevano all'assistenza di una 83enne e di un suo familiare non autosufficiente, avrebbe somministrato all'anziana delle benzodiazepine – un farmaco ansiolitico – che le avrebbe causato uno stato di lipotimia.

In questo modo, precipitando la malcapitata nell'incapacità di volere e di agire, le avrebbe sottratto le chiavi della cassetta di sicurezza presente nell'abitazione, dalla quale avrebbe fatto sparire la somma di 25mila euro. Una brutta storia alla quale la 54enne ha sempre sostenuto la sua estraneità. Questa mattina l'udienza prelimnare dinanzi al gup Vincenzo Landolfi, di cui nelle prossime ore è attesa la decisione.