Il Marocco in semifinale ai Mondiali, scatta la festa anche a Benevento I festeggiamenti di coloro che vivono in città

Per un attimo, purtroppo solo per un attimo, lo strombazzare dei clacson ha fatto riemergere un passato felice, quello della vittoria degli Europei. A festeggiare in strada, però, non erano tifosi italiani, ma del Marocco, reduce dalla strepitosa qualificazione alle semifinali del Mondiale in Qatar.

La comunità che vive a Benevento, e non solo, ha deciso di seguire l'esempio dei connazionali in altre città, munendosi di bandiere che ha sventolato dalle auto in transito lungo il viale Mellusi sotto la vigilanza della polizia. Un momento di allegria in una serata umida e piovosa. Complimenti al Marocco.

(nella foto i festeggiamenti in Italia)