Droga nel cestino con i residui del pellet, il cane la scova in un'abitazione Benevento. Squadra mobile in azione a Paduli, denunciato un uomo

Quella 'roba' nascosta in modo accurato non è sfuggita al fiuto dei cani antidroga. Una quindicina di grammi tra hashish e marijuana costati la denuncia ad un ultraquarantenne di Paduli.

E' finito nel mirino di una perquisizione che gli agenti della Squadra mobile hanno effettuato nella sua abitazione, supportati dai cani della polizia penitenziaria.

Secondo una prima ricostruzione, la sorpresa è saltata fuori dal cestino nel quale erano accumulati i residui del pellet, il combustibile usato per il riscaldamento, materializzandosi in un involcro nel quale era contenuta la sostanza stupefacente. Per il destinatario della 'visita' è scattata la denuncia per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio.