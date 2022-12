Investito mentre va a lavoro in bici, 32enne in codice rosso al San Pio Il giovane travolto da un furgone questa mattina a Montesarchio

E stato trasportato in codice rosso al San Pio di Benevento il 32enne di Montesarchio che questa mattina è stato investito mentre si trovava in sella alla sua bici.

È accaduto nella zona di via dei Cappuccini, nella parte alta della cittadina dell aValle Caudina. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava andando a lavorare quando, per cause ora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è stato investito dal furgone.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari dell'Unità di rianimazione 118 della Croce Rossa che lo hanno poi trasferito in codice rosso presso l'ospedale di Benevento.

Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri di Montesarchio che hanno effettuato i rilievi e sequestrato i mezzi coinvolti.