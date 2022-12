Operazione "tavole sicure" in vista del Natale, pescherie nel mirino Carabinieri forestali e militari della Capitaneria hanno sequestrato 120 chili di prodotti

120 chilogrammi di prodotti ittici sequestrati e multe per un importo totale di 4.500 euro. Questo il bilancio di una serie di controlli effettuati negli ultimi giorni in Valle Telesina dai carabinieri

della Stazione Forestale di Telese Terme con i militari della Capitaneria di Porto di Torre del Greco. Verifiche che hanno riguardato sia presso pescherie che mercati rionali della Valle Telesina. I carabinieri hanno riscontrato una serie di inadempienze relative all’assenza di documenti appropriati, validi ai fini della tracciabilità, dei prodotti ittici in vendita.

L’attività di controllo sull’intero territorio sannita, particolarmente intensa in questo periodo, sarà ulteriormente intensificata dalle Stazioni del Gruppo Carabinieri Forestale, in tutto il Settore Agroalimentare per garantire “tavole sicure” in vista del Natale, attraverso attività mirate ad un flusso di cibo sano e non adulterato in un periodo con un esponenziale aumento di acquisti alimentari.