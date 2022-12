L'addio ad Antonio, 15 anni, che non ha avuto il futuro che sognava Oggi l'autopsia del giovane di Montesarchio morto il 5 dicembre

L'ultimo passo domani, quando saranno celebrati i funerali. Sarà l'addio ad Antonio, di Montesarchio, il futuro ed i sogni spezzati a 15 anni il 5 dicembre.

Oggi, nel tardo pomeriggio, l'autopsia dopo il conferimento dell'incarico, da parte del pm Flavia Felaco, al professore Massimo Esposito, che si avvarrà del collega Dario Leosco, ordinario di Cardiologia, e dell'anatomopatologa Carmela Buonomo. L'avvocato Ernesto Canelli, per i genitori del ragazzo, ha nominato come consulente il dottore Giuseppe De Rosa.

Come anticipato da Ottopagine, sono sette gli indagati – medici dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti e del 118 -, difesi dagli avvocati Ettore Marcarelli, Giovanna Icolaro, Domenico Di Casola, Vittorio Fucci, Antonio Lonardo e Clemente De Matteo. Uno dei professionisti ha indicato come propri specialisti i dottori Giovanni Liguori e Maurizio Lionello.

Novanta i giorni a disposizione dei consulenti del Pm per depositare le loro conclusioni sulla causa della morte del 15enne e su eventuali responsabilità dei sanitari.

Secondo una prima ricostruzione, nella serata di sabato 2 dicembre aveva accusato dolori all'addome che avevano indotto il papà e la mamma, la mattina di domenica, ad accompagnarlo presso l'ospedale di Sant'Agata dei Goti, dove era stato sottoposto ad alcuni accertamenti. Al termine, erano le 14.30, era stato dimesso ed era tornato a casa.

La situazione era precipitata nel corso della notte, quando era stato chiesto l'intervento del 118, che per un'ora gli aveva praticato le manovre salvavita. Nulla da fare, purtroppo, per il 15enne, il cui cuore si era fermato per sempre.