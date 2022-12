Droga al Triggio: sei condanne, un'assoluzione e due prescrizioni Benevento. La sentenza del Tribunale

Sei condanne, un'assoluzione e due prescrizioni nel processo a carico delle nove persone di Benevento tirate in ballo dall'indagine antidroga condotta nel novembre 2013 dai carabinieri del Reparto operativo.

Nel mirino degli inquirenti, un giro di cocaina, hashish, eroina e marijuana che sarebbero stati spacciati soprattutto nel quartiere Triggio.

Queste le condanne: 7 anni a Michele Delli Carri, 59 anni, 5 anni a Giuseppe Delli Carri, 35 anni, Vincenzo Del Grosso, 42 anni, Cosimo Delli Carri, 38 anni e Giovanni Fallarino, 65 anni; 4 anni a Giuseppina Leone, 48 anni. Assolto Giuseppe Mucci, 54 anni, dichiarazioe di intervenuta prescrizione per Mario Ferraro, 55 anni, e Corrado Musco, 32 anni.

Sono stati impegnati nella difesa gli avvocati Antonio Leone (per Del Grosso, Michele e Cosimo Delli Carri), Gerardo Giorgione (per Musco e Leone), Elena Cosina (per Giuseppe Delli Carri), Claudio Fusco (per Fallarino), Giuseppe Caturano (per Mucci) e Federico Paolucci (per Ferraro).

Il pm Maria Dolores De Gaudio aveva proposto otto condanne e un'assoluzione: in particolare, 8 anni a Giuseppe Delli Carri, 7 anni a Del Grosso, 6 anni a Michele Delli Carri, Cosimo Delli Carri, Fallarino e Ferraro, 4 anni a Musco e Leone; infine, l'assoluzione, per il mancato raggiungimento della prova, di Mucci.

Per la stessa inchiesta erano già stati stabiliti un patteggiamento ed una condanna con rito abbreviato.