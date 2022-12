Carambola di auto lungo la Statale 90 bis, feriti e traffico bloccato Incidente stradale a Ponte Valentino. Coinvolti quattro veicoli e cinque persone in ospedale

È di almeno cinque persone trasportate in ospedale il bilancio dell'incidente stradale registrato questa sera alle porte di Benevento. Lo scontro violentissimo è avvenuto tra quattro auto che percorrevano la statale 90 bis, all'altezza di ponte Valentino. A scontrarsi sono state una Mercedes, una Citroen C3, una Ford Fiesta, e una Fiat Panda. Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione sarebbero almeno cinque le persone trasportate in ospedale con le ambulanze del 118 della Croce Rossa e della misericordia. Almeno uno dei feriti è arrivato al San Pio di Benevento in codice rosso.

Quando è scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri in supporto. A causa dei veicoli incidentati al centro della carreggiata si è reso necessario chiudere completamente l'arteria al traffico.



IN AGGIORNAMENTO