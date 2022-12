Droga in più centri della Valle caudina, sei rinvii a giudizio La decisione del Gup, processo a settembre del 2023

Il pm Maria Gabriella Di Lauro ne aveva chiesto il rinvio a giudizio, il gup Maria Di Carlo ha detto sì e lo ha disposto per le sei persone chiamate in causa da una indagine antidroga in Valle caudina.

Si tratta di Giovanni Testa, 51 anni, di Montesarchio, Pietrantonio Mango, 36 anni, di Moiano, Angelo Mauriello, 37 anni, di Moiano, Carmelina Romano, 28 ani, di Moiano, Sirio Alfredo Borgarello, 32 anni, di Benevento, Girolamo Annecchino, 62 anni, di Moiano, difesi dagli avvocati Vittorio Fucci, Ettore Marcarelli e Fabio Russo.

I fatti risalgono al 2018 e si sarebbero svolti tra Benevento, Montesarchio, Airola, Moiano e Bucciano. Nel mirino degli inquirenti la detenzione e la cessione, a vario titolo, di dosi di cocaina e marijuana. Nel corso dell'udienza preliminare le difese avevano sollecitato il non luogo a procedere per i loro assistiti, diversa la decisione del giudice: il processo partirà il 13 settembre del prossimo anno.