Aggredisce lui, minaccia moglie: "Soldi o ti ammazzo". Atti di nuovo al Pm Benevento. Tentata rapina è l'accusa a carico di un 29enne di Montesarchio

La storia si è ripetuta in fotocopia, come nel settembre del 2021. E, come allora, anche stamani gli atti sono stati rispediti al Pm perchè, rispetto a 15 mesi fa, non è ancora stato fissato l'interrogatorio chiesto dalla difesa dopo l'avviso di conclusione dell'inchiesta: una mancanza che aveva determinato già la prima marcia indietro, e che è stata ancora determinante per l'odierna decisione del gup Pietro Vinetti.

Tutto da rifare, dunque, per Felice Lombardi (avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio), un 29enne di Montesarchio di cui era stato chiesto il rinvio a giudizio per tentata rapina ai danni di una coppia assistita dall'avvocato Angelo De Nicolais. L'episodio, al centro delle indagini dei carabinieri, risale al 4 febbraio del 2020.

Secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, l'imputato, armato e col volto coperto da un passamontagna, avrebbe approfittato del rientro a casa di un ultrasessantacinquenne per aggredirlo, spingendolo da dietro e facendolo cadere a terra. Era da poco passata la mezzanotte: una volta in casa, l'allora 27enne avrebbe afferrato la moglie per un polso e, come detto, l'avrebbe minacciata per farsi consegnare il denaro.

“Se non mi dai i soldi ti ammazzo”, avrebbe detto, minacciandola con un coltello. “Ti ho riconosciuto”, avrebbe replicato la poverina, e a quel punto lui, dopo averla colpita con alcuni calci, sarebbe scappato via.