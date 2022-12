Scontro tra una Panda e un Vitara, due feriti e paura alle porte di Benevento Ancora un incidente stradale. L'impatto in via dei Pentri

Due persone ferite e trasportate in ospedale e due veicoli danneggiati. Questo il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina in via dei Pentri, il tratto di strada che dall'omonima rotonda conduce agli svincoli per la Tangenziale.

A scontrarsi una Fiat Panda ed una Suzuki Vitara. In seguito all'urto, la Fiat è finita lungo il terrapieno che costeggia la carreggiata.

Sul posto sono accorsi i sanitari dell'Unità di rianimazione 118 della Croce Rossa e della Misericordia, gli agenti della Volante per i rilievi e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza gli impianti elettrici dei veicoli.