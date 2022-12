Lo 'scontro', un giubbotto strappato: condannato per rapina, arrestato Benevento. In carcere un 38enne, fermato dalla Mobile: deve scontare 2 anni e 2 mesi

Lo hanno arrestato gli agenti della Squadra mobile perchè la condanna è diventata definitiva. Le porte del carcere si sono aperte per Costantin Maria, 38 anni, residente a Montesarchio, che deve scontare 2 anni, 2 mesi e 11 giorni per concorso in rapina e lesioni.

Era il 16 novembre del 2012 quando in un bar lungo l'Appia, in territorio di Forchia, era scoppiata una lite tra tre cittadini rumeni, tra i quali l'allora 28enne, e due persone di Rotondi che, secondo la ricostruzione dei fatti operata all'epoca, sarebbero intervenute in difesa di due bariste che avrebbero lamentato di essere state infastidite.

Lo 'scontro' a colpi di calci, pugni, e anche con una bottiglia, si era concluso quando i tre stranieri, mentre stavano accorrendo i carabinieri, che li avevano poi fermati, si erano allontanati a bordo di un'Audi dopo aver strappato il giubbotto, con all'interno 30 euro vinti alle slot macine, ad uno dei due irpini.

Il 38enne era rimasto in custodia cautelare una ventina di giorni, quindi era tornato in libertà. A seguire, il processo e la condanna del Tribunale di Benevento, confermata in appello; ora, l'esecuzione della pena a carico di Maria, difeso dall'avvocato Camillo Cancellario.