Droga a Capodimonte, mercoledì il 53enne dinanzi al Gip: in silenzio o risponde? Nello stesso giorno anche l'interrogatorio di un 35enne, indagato per ricettazione

Se non si avvarranno della facoltà di non rispondere, sarà l'occasione per poter fornire la loro versione sui fatti per i quali sono stati arrestati.

Mercoledì è infatti in programma, in Tribunale, dinanzi al gip Pietro Vinetti, l'interrogatorio di garanzia di Cosimo Pegno (avvocato Gerardo Giorgione), 53 anni, e Salvatore Giangregorio (avvocato Claudio Fusco), 35 anni, di Benevento: il primo è finito in carcere, l'altro ai domiciliari in una indagine dei carabinieri che prospetta diverse ipotesi di reato. La detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti è a carico di Pegno, quella di ricettazione riguarda invece Giangregorio.

Come si ricorderà, l'inchiesta era stata avviata dopo una perquisizione nell'ottobre del 2021 nell'abitazione di Pegno che aveva consentito di rinvenire 5 grammi di cocaina, uno e mezzo di marijuana ed un bilancino di precisione. Il resto lo hanno fatto le intercettazioni telefoniche e le escussioni degli acquirenti, in questo modo sarebbe stato possibile ricostruire fino allo scorso febbraio una serie di cessioni di cocaina, hashish, metadone e crack nel rione Capodimonte: dosi che sarebbero state vendute per un minino di 20 euro e un massimo di 90.

A Giangregorio viene addebitato di aver ricevuto “da soggetto allo stato ignoto”, e poi consegnato ad un 50enne tre calici in e due pissidi a forma di ciotola che erano stati rubati dalla Chiesa di San Giuseppe Moscati nel novembre 2021. Lo stesso avrebbe anche ricevuto un flex, un martello e una macchinetta da caffè a cialde che sarebbero spariti, a gennaio, in un cantiere edile.