"Ragazza colpita con mazza da baseball e rapinata", assolto un 22enne Benevento. La sentenza del Tribunale per i minori per Simone Silvino, all'epoca 17enne

A 17 anni era finito nei guai per rapina, un'accusa dalla quale è stato assolto. E' la sentenza del Tribunale per i minori di Napoli per Simone Silvino, 22 anni, di Benevento.

Difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, era stato chiamato in causa per un episodio accaduto il 23 gennaio del 2018, del quale aveva fatto le spese una ragazza. Secondo gli inquirenti, colpendola con una mazza da baseball al ginocchio ed in altre parti del corpo, e procurandole delle lesioni, Silvino le avrebbe sottratto un cellulare con la relativa sim.