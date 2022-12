Fuochi pirotecnici in un box-garage, 36enne patteggia la pena Benevento. Un anno, pena sospesa, a Ruggero Messere, di Paduli

Un anno. E' la pena, patteggiata e sospesa, decisa dal giudice Loredana Camerlengo per Ruggero Messere (avvocato Antonio Leone), 36 anni, di Paduli, che un anno fa era stato arrestato – poi era tornato in libertà- dalla guardia di finanza per la detenzione illegale di materiale pirotecnico.

In particolare, le fiamme gialle avevano rinvenuto in un box-garage adiacente il cancello d'ingresso della sua abitazione, e sequestrato, 2286 pezzi per 58 chili di contenuto netto esplosivo dei prodotti classificati 'F2' – 'F3' e 'F4' (con un rischio potenziale basso, medio ed elevato) e 129 manufatti artigianali di forma sferica e cilindrica per un peso lordo di 35 e passa chili.