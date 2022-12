Licenze sospese per sale scommesse a Benevento e Montesarchio Il provvedimento del Questore dopo la misura interdittiva antimafia decisa dal Prefetto

Il Questore di Benevento Edgardo Giobbi ha disposto la revoca delle licenze di raccolta scommesse e sala VLT, ad alcune società già destinatarie di informativa antimafia da parte del Prefetto di Benevento.

In particolare, si tratta di sale giochi site in Benevento e a Montesarchio. “Nel contesto dell’azione di monitoraggio e contenimento dei pericoli derivanti dalle infiltrazioni mafiose – spiegano dalla Questura di Benevento - nelle attività connesse alla gestione del settore scommesse e giochi, gli stessi provvedimenti sono la diretta conseguenza della misura interdittiva antimafia decisa dal Prefetto di Benevento nei riguardi delle società coinvolte, tutte riconducibili ad un’unica famiglia il cui capostipite, già condannato per reati associativi, risulta contiguo ad ambienti criminali della Valle Caudina".