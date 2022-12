Niente spaccio: cocaina per uso personale o comprata e consumata con gli altri Benevento. La versione di Cosimo Pegno, 53 anni: il Gip lo lascia in carcere

Hanno entrambi negato gli addebiti, ma il gip Pietro Vinetti ha confermato la custodia in carcere per Cosimo Pegno (avvocato Gerardo Giorgione), 53 anni, e quella ai domiciliari per Salvatore Giangregorio (avvocato Claudio Fusco), 35 anni, di Benevento: il primo indagato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, l'altro per ricettazione.

La decisione è arrivata dopo gli interrogatori di garanzia: Pegno ha sostenuto che la droga era per uso personale , e che talvolta la comprava e la consumava con coloro che sono indicati come gli acquirenti della cocaina che lui avrebbe ceduto.

Dal canto suo, Giangregorio ha affermato di non ricordare nulla del perido nel quale avrebbe ricevuto e consegnato ad un 50enne tre calici in e due pissidi a forma di ciotola che erano stati rubati dalla Chiesa di San Giuseppe Moscati nel novembre 2021, mentre ha rivendicato come di sua proprietà alcuni attrezzi che sarebbero spariti da un cantiere nello scorso gennaio.