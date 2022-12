Processo sui dehors, a maggio la discussione e la sentenza per 15 commercianti Benevento. Stilato il calendario delle udienze

Se le previsioni saranno rispettate, è in programma il 18 maggio del prossimo anno la discussione, cui seguirà la sentenza, del processo a carico di quindici commercianti coinvolti nell'inchiesta del pm Assunta Tillo e dei carabinieri del Patrimonio culturale di Napoli sui dehors, le strutture installate dinanzi ai locali nel centro storico e non solo.

La data fissata per le conclusioni dell'accusa e delle difese rappresenta la casella conclusiva del calendario delle udienze stilato questa mattina dal giudice Murgo: le altre saranno celebrate il 26 gennaio, il 16 febbraio, il 30 marzo e il 13 aprile.

Nell'elenco degli imputati figurano Gianmarco Polizia junior ('Paisà – via Odofredo), Vincenzo Pozzuto ('Pizzeria romana'- Corso Garibaldi), Pasquale Iodice ('Glam Lounge Bar' - via Umberto I), Giuseppe Muscetti ('Caffè Chiostro'- Corso Garibaldi), Giulia Giantomasi( 'Caffè Le Trou'- Corso Garibaldi), Mattia Borzillo ('82Cento'- Viale Principe di Napoli), Francesco Pagliuca ('Bar Alhoa' - Corso Garibaldi-), Tommaso Alvino ('Bar Penelope Caffè' - via Gregorio VIII), Salvatore Guadagno ('Bar Babbi Cantina Caffè'- Viale Atlantici) , Giovanni Iannace ('Bakery Caffè' - Corso Garibaldi), Gerardo De Falco ('Bar La Buca'- Corso Garibaldi), Pasquale Nardone ('Caffè del Corso'- Corso Garibaldi), Laura Izzo ('Bar Haiti'- Corso Garibaldi), Bruno D'Aniello ('Bar Massimo'- via Perasso-) e Marilisa Pinto ('Antica pizzeria Palazzo'- via Posillipo), difesi dagli avvocati Antonio Leone, Vincenzo Sguera, Sergio Rando, Alberto Mignone, Mario Verrusio, Marcello D'Auria, Mario Palmieri, Fabio Palummo, Fabio Russo, Gianmarco Bosco, Andrea De Longis, Gerardo Giorgione, Fabio Pannone, Gennaro Iannotti, Raffaele Tibaldi, Nazzareno Lanni, Marco Ascione e Andrea Ricciardi.

Come più volte ricordato, si tratta di una inchiesta che, avviata nel 2018 da una segnalazione alla Soprintendenza, era rimbalzata all'onore delle cronache nel 2019, quando era stato disposto il sequestro delle strutture di otto negozi, poi annullato dal Riesame.

Il lavoro investigativo era poi stato rialimentato, nell'agosto dello stesso anno, da una ulteriore verifica dei militari, dalla quale era emerso che “le strutture esterne installate negli spazi antistanti le attività commerciali”, per le quali la Soprintendenza aveva dato parere negativo, “si trovavano nelle medesime condizioni in cui erano all'epoca dei precedenti accertamenti, pur se con tende aperte o chiusure laterali rimosse”.

Da qui il nuovo sequestro nel maggio del 2020, eseguito mentre i locali erano chiusi per il lockdown, che aveva colpito Bar Caffè Le Trou' , 'Bar Massimo', 'Baker Caffè', 'Bar Chiostro', 'Pizzeria romana', 'Caffè del Corso' e 'Bar La buca'.

Anche il secondo sequestro era però stato annullato dal Riesame, al quale le difese avevano offerto i loro argomenti, con una decisione del Tribunale poi confermata dalla Cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura.