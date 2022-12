Ordine avvocati, elezioni dal 26 al 28 gennaio 2023: parte la caccia ai 15 posti In campo una lista guidata dal presidente uscente, Pavone, e l'altra dall'ex vertice, Mazzeo

Urne aperte dal 26 (dalle 9 alle 16) al 28 gennaio (dalle 9 alle 15) del 2023 per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Quindici i rappresentanti da eleggere, entro le 12 del 12 gennaio il deposito delle candidature individuali.

Le prime indiscrezioni parlano di due liste che si fronteggeranno: una capeggiata dal presidente uscente, Stefania Pavone, che non potrà contare sulle candidature degli attuali vicepresidente e segretario, Vincenzo Regardi e Vincenzo Sguera, e l'altra guidata dall'ex presidente del parlamentino forense, Alberto Mazzeo.

Ogni elettore può esprimere un massimo di 10 preferenze, “purchè gli avvocati votati appartengano ai due generi e a quello meno rappresentato siano attribuite almeno 4 preferenze; che in ogni caso l'elettore non può esprimere per avvocati di un solom genere un numero superiore a 6 preferenze”.