Non si ferma all'alt: sorvegliato speciale inseguito lungo l'Appia e bloccato Benevento. Un 31enne è stato denunciato dai carabinieri per violazione della misura di prevenzione

Alla fine, è stato denunciato per violazione della sorveglianza speciale. Una contestazione che non rappresenta certo una novità per un 31enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno in città.

Tutto è accaduto nel cuore della notte: secondo una prima ricostruzione, intorno alle 3 il giovane non si sarebbe fermato lungo l'Appia, a Paolisi, ad un posto di controllo dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

All'alt che gli sarebbe stato intimato avrebbe risposto allontanandosi con un'auto. Ne è nato un inseguimento che si è concluso nel capoluogo, dove il 31enne è stato bloccato. Per alcune ore è rimasto in caserma, prima di essere rilasciato con una nuova denuncia sul groppone. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.