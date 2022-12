Ladri in azione in un bar - tabacchi: rubati gratta e vinci e sigarette Nel mirino l'attività commerciale di un'area di servizio alle porte di Benevento

Tornano in azione a Benevento i malviventi che mettono a segno raid all'interno delle aree di servizio con annessa rivendita di tabacchi e bar. Nel mirino un'attività commerciale alle porte della città. L'allarme è scattato nella notte, intorno alla mezzanotte. Sul posto è accorsa la vigilanza privata, i carabinieri e i titolari dell'area di servizio. Al loro arrivo nessuna traccia dei banditi. Chiari invece i segni lasciati dai malviventi che per entrare hanno tagliato la serranda d'ingresso. Una volta nel bar hanno messo a soqquadro il bancone e l'area gioco dove sono anche esposti i tabacchi.

Numerosi i pacchetti di sigarette e i gratta e vinci portati via al pari del contante lasciato nelle casse per consentire la ripresa dell'attività di domani mattina. Sul posto per i carabinieri della Stazione di Benevento e il Nucleo Radiomobile che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini. Come sempre in questi casi attenzione puntata ad eventuali immagini del sistema di videosorveglianza sia privato che pubblico installato agli ingressi della città. Sempre uguale il modus operandi dei malviventi che, anche in questo caso – come già registrato in passato – sono arrivati e poi scappati a gran velocità sembra a bordo di un'Audi.