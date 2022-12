Lei defunta, rubano nel garage della sua abitazione Benevento. Giudizio immediato per un 25enne arrestato dai carabinieri

Quella sera lei, la vittima, non era in casa. Era, a leggere il capo di imputazione, deceduta, quando si erano introdotti nel garage della sua abitazione a San Nicola Manfredi, dopo aver danneggiato il lucchetto del cancello di accesso al giardino.

Era lo scorso 29 agosto, e per quel furto aggravato, contestato in concorso con altre persone non identificate, il gip Pietro Vinetti ha fissato, su richiesta del pm Flavia Felaco, il giudizio immediato per un 25enne di nazionalità albanese che all'epoca era stato arrestato e condotto in carcere

. Se non ci sarà il ricorso alternativi, il processo a carico di Armando Lamcja, difeso dall'avvocato Fabio Russo, partirà il 22 febbraio. I carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio, allertati da una telefonata, lo avevano fermato, dopo un inseguimento, alla guida di un furgone nel quale erano stati rinvenuti un motocoltivatore con fresa, un contenitore con 10 litri di gasolio e numerosi recipienti di olio che erano stati trafugati poco prima dal box.