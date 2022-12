Auto in fiamme nella notte a Benevento, è giallo Via Nisco. L'incendio ha interessato una Mercedes Calsse A. Indaga la Polizia

Non si esclude l'origine dolosa dell'incendio che la scorsa notte in via Nisco, al Rione Libertà ha distrutto una Mercedes Classe A che il proprietario aveva lasciato in sosta da alcune ore. L'allarme dopo della mezzanotte quando alcuni residenti si sono accorti delle fiamme. Sul Posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Volante. Spento le fiamme i pompieri e i poliziotti hanno effettuato i primi rilievi. Non è escluso che si sia trattato di un gesto doloso, ma come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata.