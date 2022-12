Fuochi non regolari e parcheggiatore abusivo nel mirino della Polizia Intervento degli agenti delle Volanti di Benevento

Tre persone sanzionate perchè trovate a vendere materiale pirotecnico senza tutte le necessarie autorizzazione e un parcheggiatore abusivo multato e sottoposto al divieto di accesso ad aree urbane. Questo il bilancio di una serie di servizi e interventi effettuati dagli agenti delle Volanti della Questura di Benevento che nel caso dei fuochi pirotecnici hanno anche sequestrato del materiale in vendita su una delle bancarelle installate in città per le festività natalizie e per l'arrivo del nuovo anno.

Gli agenti della “Volante” hanno individuato a piazza Risorgimento un giovane, noto alle forze dell’ordine, intento ad esercitare l’attività abusiva di parcheggiatore nella centrale piazza Risorgimento. L’uomo, in passato già sanzionato per lo stesso motivo e raggiunto da un provvedimento di “allontanamento” dalla stessa zona, in virtù della reiterazione della condotta ascritta, è stato colpito da un provvedimento di D.AC.UR, per la durata di 1 anno, adottato dal Questore della provincia di Benevento e notificato dagli agenti della locale Divisione Anticrimine.