Esame superato, hanno giurato altri neo avvocati: ecco chi sono Benevento. Ultima riunione del 2022 del Consiglio dell'Ordine

Michele Crisci, Giada Maglione e Antonio Rossi: sono i tre neo avvocati che questa mattina, dopo aver superato l'esame di abilitazione professionale, hanno giurato dinanzi al Consiglio dell'Ordine.

Tutti hanno letto, con un pizzico di comprensibile emozione, la formula di rito, impegnandosi “ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

La cerimonia è stata preceduta dall'ultima riunione dell'anno del Consiglio, atteso dal rinnovo. Le elezioni si svolgeranno dal 26 al 28 gennaio, quando le urne restituiranno i quindici consiglieri, sei in meno di quelli attuali. Già depositate alcune candidature, il termine ultimo è il 12 gennaio. Si tratta di candidature singole che rimandano però, al momento, a due formazioni: una riproporrà Stefania Pavone come presidente, l'altra Alberto Mazzeo, il suo predecessore.

Ogni elettore può esprimere un massimo di 10 preferenze, “purchè gli avvocati votati appartengano ai due generi e a quello meno rappresentato siano attribuite almeno 4 preferenze; che in ogni caso l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero superiore a 6 preferenze”.

P.S. Ai neo avvocati i complimenti di Ottopagine