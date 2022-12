Media distribuzione e mercati, controlli e sequestro di prodotti: ma dove? Benevento. La nota dei carabinieri forestali

La media distribuzione ed i mercati generali, anche se non è dato sapere dove: città, provincia? Boh. Sono i teatri dei controlli eseguiti dai carabinieri forestali in materia di tracciabilità, igiene e sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori.

Attenzione puntata, in particolare, su vino, formaggi, dolci, carne, pesce, frutta. Un lavoro che si è concluso con il sequestro amministrativo per "vari quintali" di merce e con sanzioni per un importo complessivo di 3mila euro.