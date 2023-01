Furto negozio parrucchieri, ripreso da telecamere e riconosciuto dal giubbotto Benevento. Agli arresti domiciliari un 35enne, fermato dagli agenti della Volante

Lo hanno riconosciuto anche per il giubbotto con una serie di stemmi che indossava. E' bastata un'occhiata alle immagini per risalire a lui che è già noto alle forze dell'ordine. Lui è Salvatore Giangregorio, 35 anni, di Benevento, nuovamente arrestato dalla Volante per furto aggravato.

L'intervento degli agenti nel tardo pomeriggio di ieri, quando è scattato l'allarme anti intrusione di cui è dotato un negozio di parucchieri a contrada Piano Cappello. Una volta sul posto, i poliziotti hanno visionato le riprese del sistema di videosorveglianza che aveva immortalato l'autore dell'incursione, poi hanno raggiunto l'abitazione del 35enne, che, a qel punto, ha consegnato il giubbino, all'interno del quale erano ancora custoditi i 43 euro rubati nel'attività commerciale.

Giangregorio, già ai domiciliari per furto e ricettazione, è stato condotto negli uffici della Questura, poi, su ordine del pm Giulio Barbato, sotoposto nuovamente agli arresti in casa. E' difeso dall'avvocato Francesco Fusco.