Maxi incendio di rotoballe di paglia e fieno nel Fortore A bruciare oltre 500 balloni a Castelfranco in Miscano

Un maxi incendio di rotoballe di paglia e fieno sistemate in un terreno ha purtroppo caratterizzato il pomeriggio di ieri e la notte scorsa a Castelfranco in Miscano. Il rogo in un fondo agricolo dove i balloni erano stati accatastati per l'inverno. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti e del comando provinciale di Benevento che hanno messo in sicurezza il perimetro del terreno interessato dall'incendio e avviato le operazioni di spegnimento che non sono state semplici visto che si tratta di materiale secco e compresso. Oltre a gettare acqua sulle fiamme, infatti, in questi casi è necessario smassare la paglia e il fieno in modo che la combustione si esaurisca più velocemente.

Sono ora in corso le indagini per stabilire la natura del rogo.