Elezioni Ordine avvocati, ecco la lista guidata da Alberto Mazzeo Benevento. Alle urne dal 26 al 28 gennaio

Il nome è lo stesso di sempre: 'Iniziativa forense'. E' quello della lista che alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati proporrà come presidente Alberto Mazzeo, che la carica l'ha già ricoperta. Della sua compagine fanno parte Francesco Angeloni Giuseppe Arena, Stefano Collarile, Marianna Corbo, Francesco Del Grosso, Guerino Gazzella, Maria Elena Guida, Maria Manna, Alfredo Martignetti, Maria Carmela Mignone, Stefanina Paolo, Giovanni Sparago, Mario Tommasiello e Umberto Zollo.

Le elezioni si terranno dal 26 (dalle 9 alle 16) al 28 gennaio (dalle 9 alle 15) , quindici i rappresentanti da eleggere, entro le 12 del 12 gennaio il deposito delle candidature individuali.

Ogni elettore può esprimere un massimo di 10 preferenze, “purchè gli avvocati votati appartengano ai due generi e a quello meno rappresentato siano attribuite almeno 4 preferenze; che in ogni caso l'elettore non può esprimere per avvocati di un solom genere un numero superiore a 6 preferenze”.