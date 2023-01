E' ai domiciliari, lo fermano in piazza Orsini: sto andando al Cim Benevento. Un 22enne denunciato per evasione dagli agenti della Volante

Lo hanno fermato in piazza Orsini, scoprendo che era sottoposto agli arresti domiciliari. Sto andando al Cim (Centro di igiene mentale), mi hanno fissato per oggi una visita e degli accertamenti, si è giustificato lui. E' un 22enne di Benevento, colpito a settembre da una ordinanza per stalking e maltrattamenti ai danni dei genitori.

Sono stati gli agenti della Volante, questa mattina, a controllarlo nel centro del capoluogo e a condurlo, poi, in Questura. Raggiunto dal difensore, l'avvocato Antonio Leone, il 22enne ha offerto la sua versione, confortata dall'esistenza di un appuntamento presso il Cim ma non dell'autorizzazione del giudice. Per lui è scattata la denuncia per evasione.