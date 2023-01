Elezioni avvocati, in campo anche il consigliere uscente Filomena Di Mezza Benevento. Candidatura singola per l'appuntamento dal 26 al 28 gennaio

Ordine avvocati, in campo alle prossime elezioni (26-28 gennaio) anche il consigliere uscente Filomena Di Mezza. “Ho deciso di candidarmi, nuovamente, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento.

La mia breve, ma "formativa", esperienza di Consigliere mi ha portato a decidere di presentare una candidatura singola", scrive.

"Mi candido per portare avanti un progetto che aspira a restituire all'Avvocatura la sua funzione, "smarrita in percorsi estranei, svuotata del suo significato originario e, a volte, violentata nelle sue profonde radici".

Darò il mio contributo a chiunque aderirà a questo progetto, rivolto a tutti gli Avvocati.

Un progetto che non è aperto a rimodulazioni o declinazioni diverse.

Occorre garantire rappresentativita' e rispetto di regole che devono ispirare e segnare la nostra Azione anche all'interno dell'organo che vogliamo rappresentare, per riconquistare poi credibilità in altre sedi istituzionali, ma soprattutto nella società civile .

Chiedo un consenso che scaturisca dalla stima e dalla fiducia personali e si affranchi da dinamiche che NON POSSONO più accompagnare e caratterizzare questa Nobile Professione, l' Avvocatura”.