Scontro lungo la Statale 90 bis, 51enne muore in ospedale Questa mattina a Paduli l'incidente tra una Mercedes e un furgone. Poi il tragico epilogo

Non ce l'ha fatta il 51enne di Casalbore rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale lungo la 90 bis, nel territorio di Paduli. Il cuore dell'uomo ha smesso di battere per sempre in ospedale.

Lo scontro al chilometro 11 della Statale 90 bis intorno alle 9. l'uomo era alla guida di una Mercedes che si è scontrata frontalmente con un furgone condotto da un 54enne di Montesarchio. Violento l'impatto. Inizialmente, secondo una prima ricostruzione, sembra che l'uomo non avesse riportato gravi ferite. Trasportato in ospedale, invece, evidentemente le sue condizioni si sono aggravate, poi il decesso. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno effettuato i rilievi e sequestrato i veicoli coinvolti.