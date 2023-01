Aurelio morto a 60 anni: disposta autopsia, poi l'ultimo saluto al commerciante Benevento. Sarà eseguita probabilmente lunedì

Sarà eseguita probabilmente lunedì dal dottore Giovanni Zotti, su decisione della Procura, l'autopsia di Aurelio, 60 anni, il commerciante di Casalbore morto ieri al San Pio. All'affidamento dell'incarico, per consentire loro l'eventuale nomina di un consulente, saranno ovviamente invitate tutte le parti, trattandosi di un accertamento tecnico irripetibile. L'esame dovrà stabilire cosa abbia stroncato l'esistenza del malcapitato.

L'uomo era al volante di ua Mercedes che lungo la statale 90 bis, in territorio di Paduli, si era scontrata con un furgone condotto da un 50enne di Montesarchio. Sembrava non aver riportato gravi conseguenze ma, dopo essere arrivato in ospedale, accompagnato da un compaesano, per sottoporsi comunque agli accertamenti, aveva accusato un malore che non gli aveva dato scampo.

Una tragedia al centro delle indagini dei carabinieri, che ha fortemente turbato la comunità di Casalbore, e non solo. Titolare di un negozio di ortofrutta, Aurelio era sposato e padre di un figlio. Un grande lavoratore ed una persona perbene, l'aveva definito il sindaco Raffaele Fabiano, che ne aveva evidenziato la grande generosità e l'impegno che profondeva ogni volta che c'èra da fare qualcosa per il paese.