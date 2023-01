Seat Leon in fuga sperona Volante: poliziotti bloccano una persona Altri due in fuga a San Vitale di Benevento. Nell'auto arnesi per lo scasso ed altro materiale

Serata movimentata e non senza momenti di autentica concitazione intorno alle 19 a contrada San Vitale, alle porte di Benevento, per un'operazione condotta dagli agenti delle Volanti che hanno bloccato e condotto in Questura una persona al termine di un roccambolesco inseguimento di una seat Leon con almeno tre persone a bordo, nella quale sono stati poi recuperati numerosissimi arnesi atti allo scasso.

I FATTI

Tutto è cominciato a San Giorgio del Sannio per un'auto sospetta notata evidentemente da alcuni residenti. Ed è per questo che anche alla sala operativa della Questura di via De Caro è scattato l'allerta alle auto che pattugliano la città e le contrade.

Dopo poco, gli agenti della Volante hanno intercettato la Seat a contrada San Vitale, all'inizio di una salita. Quelli successivi sono stati momenti di concitazione. Gli agenti hanno immediatamente intimato l'alt agli occupanti.

Di tutta risposta, secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe speronato l'auto della Polizia con l'intento di farla uscire di strada. E' stato a quel punto che i poliziotti sono riusciti con varie manovre a bloccare il veicolo. Uno degli occupanti - attualmente in Questura - è stato bloccato non senza difficoltà dagli uomini in divisa. Alemeno altre due persone sono invece riuscite, per il momento, a scappare nei terreni circostanti. Sul posto sono accorse altre pattuglie, anche in borghese per condurre le ricerche. Necessario per gli agenti della Volante per primi intervenuti le cure dei sanitari del pronto soccorso per le ferite, per fortuna non gravi, riportate durante le concitate fasi dell'operazione.

IL VEICOLO

Sono ora in corso le indagini per identificare i protagonisti della vicenda. Durante un primo controllo, all'interno della Seat Leon sono stati ritrovati numerosi arnesi per lo scasso. Tra questi: piede di porco, un flex, radio trasmittenti, delle targhe di auto, cacciaviti ed altri arnesi solitamente usati per mettere a segno i furti. Materiale ora al centro dell'attività investigativa della Polizia che conduce le indagini.

I PRECEDENTI

Quello dei furti, purtroppo, nel Sannio come in altre zone del Paese è una piaga difficile da contrastare. Nelle ultime settimane, però, gli agenti delle Volanti della Questura sannita hanno messo a segno una serie di interventi che si sono conclusi positivamente. Le Volanti avevano intercettato, lungo la Statale Appia, l'auto con i banditi poi arrestati a San MArtino Valle Caudina. Analoga operazione la scorsa settimana anche in Valle Telesina. Un'azione, quella di contrasto ai reati predatori che viene condotta quotidianamente dalle forze dell'ordine su tutto il territorio provinciale.