Una mano tra le gambe, la palpeggia e la invita ad avere un rapporto sessuale Benevento. Chiesto il processo per un ultra80enne di San Lorenzello

Il Pm ed il legale di parte civile hanno insistito per il rinvio a giudizio, mentre la difesa, rappresentata dall'avvocato Cecilia Del Grosso, ha chiesto il non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste. L'attesa, ora, è per la decisione del gup Gelsomina Palmieri, che dovrà stabilire se fissare o meno il processo per un ultra80enne di Castelvenere, accusato di violenza sessuale.

L'imputazione è relativa ad un episodio del 20 ottobre del 2021, quando l'anziano, come sempre un paio di volte a settimana, aveva raggiunto un bed &breakfast a San Lorenzello per consegnare la merce della lavanderia. Tutto si sarebbe verificato nel piazzale della struttura, dove un'addetta alle pulizie avrebbe subito le sue squallide attenzioni.

Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe allungato un braccio tra le gambe della donna e le avrebbe palpeggiato le parti intime. Lei l'avrebbe immediatamente allontanato, ma lui avrebbe insistito, facendo gesti molesti con la bocca, ammiccando, mandandole dei baci e, facendole l'occhiolino, invitandola ad aver rapporti con lui.

Assistita dall'avvocato Salvatore Ferri, la malcapitata, parte civile, si ea rivolta ai carabinieri per denunciare quanto le sarebbe capitato. Una scena senza testimoni, non ripresa dalle telecamere. Da qui il via ad un'inchiesta sfociata nella richiesta di rinvio a giudizio.