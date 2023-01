Domani l'addio ad Aurelio, il sindaco proclama il lutto cittadino Benevento. Oggi l'autopsia del 60enne di Casalbore, i funerali martedì

Le serrande saranno abbassate, tutte le attività saranno sospese, negli edifici pubblici sarà esposta la bandiera a mezz'asta. E' il modo in cui Casalbore, dove il sindaco Raffaele Fabiano ha proclamato il lutto cittadino, darà l'ultimo saluto ad Aurelio, il 60enne commerciante morto il 4 gennaio. Un segno di vicinanza e partecipazione della comunità, di cui il primo cittadino si è fatto interprete, al dolore dei familiari dell'uomo, i cui funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 nella chiesa del Convento.

Oggi, intanto, l'autopsia curata dal dottore Giovanni Zotti, al quale il pm Chiara Maria Marcaccio ha affidato l'incarico alla presenza degli avvocati Mario Tommasiello – per la moglie ed il figlio di Aurelio – e Giovanni De Blasio, che difende il 62enne di Montesarchio – l'unico indagato -, difeso dall'avvocato Giovanni De Blasio, che era al volante del furgone contro cui era finita la Mercedes del 60enne.

Come più volte ricordato, Aurelio, titolare di un negozio di ortofrutta, aveva rifiutato le cure del 118, poi il figlio lo aveva convinto a farsi accompagnare in ospedale a Benevento. Dinanzi al pronto soccorso del San Pio aveva accusato un malore che non gli aveva dato scampo.