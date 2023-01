Furgone in fiamme nella notte a Moiano: indagini in corso Le fiamme hanno anche danneggiato un'auto parcheggiata nei pressi

Un furgone distrutto dalle fiamme e un'auto danneggiata il bilancio dell'incendio divampato la scorsa notte in piazza San Pietro a Moiano. Il rogo ha interessato un Iveco Daily di un'impresa edile che era stato lasciato in sosta lungo la strada.

Il calore ha poi anche lambito una Fiat Punto parcheggiata nei pressi.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio.

Sono ora in corso le indagini per cercare di stabilire le cause che hanno provocato l'incendio. Come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata dagli investigatori.