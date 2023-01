Manca il Pm, i difensori vanno via dopo un'ora: slitta l'udienza Benevento. Truffa sulle indennità di disoccupazione, chiesti 70 rinvii a giudizio

L'attesa per un Pm che prendesse parte all'udienza preliminare è durata un'ora, poi i difensori hanno deciso di lasciare l'aula. Ed è per questo che il gup Loredana Camerlengo, presenti un legale d'ufficio e il Pm di turno, avvisato alle 10.30, ha rinviato al 1 febbraio l'appuntamento per le 70 persone- una è nel frattempo scomparsa- coinvolte nell'inchiesta del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro e della guardia di finanza su una truffa in materia di indennità di disoccupazione.

Si tratta di coloro che avrebbero beneficiato delle condotte già giudicate in un processo che si è concluso il 1 aprile del 2022 con otto condanne ed un'assoluzione decise dal Tribunale di Benevento, nel quale erano contestate, a vario titolo, le accuse di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio. Nel mirino una presunta organizzazione di cui è stato ritenuto promotore e dominus Cosimo Tiso, 53 anni, di Sant'Angelo a Cupolo.

Attenzione puntata su un reticolo di società, definite cartiere, che sarebbero servite da un lato per utilizzare ed emettere fatture per operazioni inesistenti e, dall'altro, adoperate per l'assunzione fittizia di personale, per consentire la percezione indebita di indennità di disoccupazione in seguito al licenziamento.