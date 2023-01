Investito da un autobus in manovra, 61enne in prognosi riservata Incidente sul lavoro nel piazzale della Trotta Bus a Benevento. Travolto addetto all'officina

E' ricoverato in prognosi riservata al San Pio di Benevento il 61enne, dipendente della Trotta bus, rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro mentre rea all'interno dell'azienda.

L'uomo è stato travolto mentre era sul piazzale da un autobus in manovra che doveva cominciare le corse. È accaduto l'altra sera in via Santa Colomba. Erano circa le 18 quando, secondo una prima ricostruzione, il 61enne sembra si trovasse nell'area dove i pullman di città transitano prima di entrare nel deposito. All'improvviso il bus, guidato da uno degli autisti di linea, lo ha travolto investendolo.

È stato il conducente del mezzo e altri dipendente a far scattare immediatamente l'allarme. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato in codice rosso al San Pio di Benevento dove i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e ricoverato in prognosi riservata a causa delle ferite riportate.

Al deposito sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, con il comandante Fioravante Bosco, che hanno effettuato i rilievi e sequestrato l'autobus coinvolto nell'incidente e relazionato al magistrato di turno. Al vaglio degli investigatori anche le immagini del sistema di videosorveglianza interna all'azienda.