Elezioni Ordine avvocati: prima del gong spuntano altri candidati Benevento. Due liste e sei candidature singole

Il termine per il deposito delle candidature è scaduto oggi alle 12, dovrebbe quindi essere definito il quadro di coloro che concorreranno alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, in programma dal 26 al 28 gennaio. Candidature singole, le ultime poco prima del suono del gong: sono quelle degli avvocati Vincenzo Collarile, Vincenzo Nazzaro, Arturo Varricchio, Luigi Guarino e, ma ,lo aveva fatto qualche giorno fa, Paolo Marotta, che si aggiungono alla collega Filomena Di Mezza, consigliere uscente.

Accanto a loro figurano poi due liste: la prima, 'Avvocatura futura', è guidata dal presidente uscente Stefania Pavone e schiera Angela Abbamondi, Nicoletta Camilleri, Lidia Caso, Nicola Covino, Fabrizio Crisci, Nazzareno Lanni, Gianluca Maraschiello, Daniela Miracolo, Pasquale Moscato, Marcello Palladino, Linda Perugini, Fabio Russo, Giuseppe Schicchi, Tina Ventorino,Giovanni Girolamo.

L'altra, 'Iniziativa forense', propone come presidente l'ex vertice Alberto Mazzeo: con luiFrancesco Angeloni Giuseppe Arena, Stefano Collarile, Marianna Corbo, Francesco Del Grosso, Guerino Gazzella, Maria Elena Guida, Maria Manna, Alfredo Martignetti, Maria Carmela Mignone, Stefanina Paolo, Giovanni Sparago, Mario Tommasiello e Umberto Zollo. Le candidature passano ora al vaglio della commissione – numerosi i legali che hanno offerto la loro disponibilità a farne parte- che sarà definita nel corso di una riunione del Consiglio in carica.

Quindici i consiglieri da eleggere, ogni elettore può esprimere un massimo di 10 preferenze, “purchè gli avvocati votati appartengano ai due generi e a quello meno rappresentato siano attribuite almeno 4 preferenze; che in ogni caso l'elettore non può esprimere per avvocati di un solom genere un numero superiore a 6 preferenze”.