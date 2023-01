'Frode carosello', il Riesame annulla l'ordinanza per l'imprenditore Iannicelli Era stato sottoposto da Gip Caltanissetta a divieto per 12 mesi di esercizio dell'attività impresa

Annullata dal Riesame l'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto il divieto per dodici mesi di esercizio dell'attività impresa per Carmine Iannicelli (avvocato Antonio Leone), 41 anni, un imprenditore di Pontelandolfo, ed altre sette persone.

La misura era stata decisa in una inchiesta della Procura siciliana e della guardia di finanza che ipotizza una 'frode carosello' consistente nella simulazione di operazioni commerciali tra società cartiere create al solo scopo di documentare fiscalmente le stesse operazioni per trarne vantaggi fiscali, attraverso la costituzione delle società interposte- alcune straniere –, che sarebbero poi risultate evasori totali e paratotali. Società intestate a presunti “prestanome”-, così da consentire alla Olpneus srl di ottenere crediti di imposta per diversi milioni di euro.

Iannicelli era sato chiamato in causa come membro di un'associazione per delinquere: un addebito che aveva respinto durante l'interrogatorio di garanzia, quando aveva sostenutot che nel 2017, l'anno in cui l'accusa ritiene che abbia fatto da prestanome alla Olpneus srl, attraverso una fattura di 2150 euro per l'acquisto di pneumatici, la sua ditta ha avuto una movimentazione di affari per 140mila euro con alcune società, tutte operanti.