Trovato morto in strada all'Arco del Sacramento, è giallo Il corpo lungo le scale in via San Gaetano, nel centro storico di Benevento. Indaga la Polizia

Dramma questo pomeriggio nel centro storico di Benevento per il rinvenimento di un uomo senza vita riverso sulle scale che da via San Gaetano conducono in via San Filippo, a pochi passi dall'Arco del Sacramento. Ad accorgersi del cadavere sono stati alcuni passanti e residenti. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 Misericordia e dell'Unità di rianimazione 118 Croce Rossa che, dopo aver tentato a lungo di rianimarlo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Si tratta di un uomo dall'apparente età di circa 50 anni. In via San Gaetano si è reso necessario anche l'intervento degli agenti della Squadra mobile e dell aPolizia Scientifica che hanno effettuato i rilievi.

In particolare, sotto la lente d'ingrandimento della Polizia, ci sarebbero alcuni oggetti rinvenuti nei pressi del corpo.

Non è escluso che il malcapitato sia morto a causa di un malore e per una caduta proprio sulle scale. Ipotesi ora al vaglio degli investigatori della Mobile che hanno anche ascoltato alcune persone che per prima hanno notato l'uomo riverso sui gradini.

AGGIORNAMENTI

A destare perplessità sono stati alcuni bossoli, presumibilmente a salve, rinvenuti a poca distanza dal corpo. Fatto, questo, che inizialmente aveva fatto pensare ad un evento delittuoso. Bossoli che ora sono stati sequestrati.

Su disposizione del magistrato, il medico legale, il dottore Umberto De Gennaro ha effettuato un primo sopralluogo.

Successivamente la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Rummo per ulteriori accertamenti. Allo stato, non è escluso che l'uomo possa essere stato stroncato da un malore.