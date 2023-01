Assegno in una scarpa, esibisce documenti falsi alle Poste: arrestato Benevento. In carcere un 56enne della provincia di Napoli

Era in possesso di documenti di identificazione falsi, con i quali ha cercato di aprire un libretto di deposito smart presso l’ufficio postale di via del Pomerio, esibendo una carta di identità apparentemente emessa dal

Comune di Benevento. E' stato però scoperto ed arrestato. In carcere è finito un 56enne della provincia di napoli, fermato dalla Volante dopo la richiesta di intervento del personale delle Poste. I controlli hanno consentito di risalire alla sua vera identità e di rinvenire un assegno bancario di 6.300 euro nascosto in una scarpa e una tessera sanitaria. L'uomo è stato anche denunciato per sostituzione di persona e tentata truffa.