Classi fredde, esplode la protesta degli studenti succursale Guacci A Benevento ancora problemi per gli impianti termici degli istituti. "La Provincia intervenga"

Hanno atteso dei giorni una risposta, una soluzione che, però, sembra non essere arrivata. Ed è per questo che gli studenti della succursale dell'Istituto magistrale Gucci, del plesso ospitato presso il ragioneria Rampone, al rione Ferrovia, hanno scioperato dinanzi all'istituto di via Compagna a Benevento. Al centro della protesta il malfunzionamento dell'impianto termico a servizio dei tre edifici presenti nell'area non lontana dalla stazione ferroviaria Centrale. Hanno atteso ad oggi con la speranza che qualcosa fosse stato regolato o aggiustato. Sembra infatti che alcune delle caldaie a servizio delle scuole non funzioni o che non lo faccia appieno tanto da garantire temperature accettabili all'interno delle classi. “Oggi diciamo basta. La Provincia deve spiegare a noi studenti e alla dirigenza quando sistemeranno le caldaie che non funzionano da giorni” l'ira degli studenti che hanno atteso invano l'intervento di qualcuno. Suonata la campanello sono rimasti all'esterno per manifestare tutto il loro dissenso per il guasto che sta creando non poche difficoltà.

"Nei giorni scorsi le temperature erano comunque miti all'esterno e non abbiamo minimamente pensato di scioperare anche se a più riprese abbiamo chiesto che si regolasse la temperatura dei termosifoni e si risolvesse il problema. Termosifoni che sono semplicemente tiepidi, mai caldi. Ora – continuano le portavoci della protesta – con le temperature scese all'improvviso negli ultimi tre giorni non si può stare in classe. Abbiamo portato finanche le coperte ma non è giusto che sia così”. Per questi motivi gli studenti chiedono con urgenza un intervento “della provincia. E chiediamo di sapere come e quando si risolverà la situazione”.

Malfunzionamenti delle centrali termiche che quest'anno hanno interessato anche altre scuole, a partire dall'Industriale Lucarelli e il liceo Scientifico.